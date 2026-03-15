Sardinades et Compagnie Esplanade des Belges Martigues
Sardinades et Compagnie Esplanade des Belges Martigues samedi 11 juillet 2026.
Martigues
Sardinades et Compagnie
Du 11/07 au 22/08/2026 le samedi.
sauf le 25/07. Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-11
L’association des commerçants Les Vitrines Martégales , vous propose une soirée sardinades et produits de la pêche dans les rues de Jonquières. Venez profiter entre amis ou en famille de cette tradition.Familles
Animations musicales et restauration envahiront le quartier de Jonquières ! Des stands de restauration installés sur l’esplanade des Belges avec produits de la mer, grandes tablées et animations musicales. .
Esplanade des Belges Centre-ville de Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10
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English :
The merchants’ association Les Vitrines Martégales offers you an evening of sardines and fishing products in the streets of Jonquières. Come and enjoy this tradition with friends or family.
L’événement Sardinades et Compagnie Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues
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