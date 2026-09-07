Sarrebourg et ses petits secrets, Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud, Sarrebourg
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg et ses petits secrets Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud Moselle
Départ : devant l’office de tourisme, 2 rue du Musée à Sarrebourg. Le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Nos amis les animaux sont les bienvenus (tenus en laisse).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Suivez Audrey dans cette visite à travers la ville, mêlant histoire, anecdotes et légendes. La visite est proposée en français uniquement.
Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud 2 rue du Musée, 57400 Sarrebourg Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est 03 87 03 11 82
Suivez Audrey dans cette visite à travers la ville, mêlant histoire, anecdotes et légendes. La visite est proposée en français uniquement.
© M. Wagner – TSMS
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