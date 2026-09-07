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Sarrebourg et ses petits secrets, Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud, Sarrebourg

dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud · Sarrebourg

Sarrebourg et ses petits secrets, Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud, Sarrebourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud
Adresse
2 rue du Musée, 57400 Sarrebourg
Ville
57400 Sarrebourg
Département
Moselle
Tarif
Départ : devant l'office de tourisme, 2 rue du Musée à Sarrebourg. Le parcours n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Nos amis les animaux sont les bienvenus (tenus en laisse).

Sarrebourg et ses petits secrets Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud Moselle

Départ : devant l’office de tourisme, 2 rue du Musée à Sarrebourg. Le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Nos amis les animaux sont les bienvenus (tenus en laisse).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Suivez Audrey dans cette visite à travers la ville, mêlant histoire, anecdotes et légendes. La visite est proposée en français uniquement.

Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud 2 rue du Musée, 57400 Sarrebourg Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est 03 87 03 11 82
Suivez Audrey dans cette visite à travers la ville, mêlant histoire, anecdotes et légendes. La visite est proposée en français uniquement.

© M. Wagner – TSMS

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