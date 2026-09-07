Sarrebourg et ses petits secrets, Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud, Sarrebourg

Informations pratiques

Sarrebourg et ses petits secrets Dimanche 20 septembre, 10h30 Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud Moselle

Départ : devant l’office de tourisme, 2 rue du Musée à Sarrebourg. Le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Nos amis les animaux sont les bienvenus (tenus en laisse).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Suivez Audrey dans cette visite à travers la ville, mêlant histoire, anecdotes et légendes. La visite est proposée en français uniquement.

Office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud 2 rue du Musée, 57400 Sarrebourg Sarrebourg 57400 Hoff Moselle Grand Est 03 87 03 11 82

Suivez Audrey dans cette visite à travers la ville, mêlant histoire, anecdotes et légendes. La visite est proposée en français uniquement.

© M. Wagner – TSMS