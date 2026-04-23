Saucissons patates Caveau de Saint-Gengoux-Le-National Buxy

Buxy

Saucissons patates

Caveau de Saint-Gengoux-Le-National 1 route de curtil Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-05 15:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Envie d’émoustiller vos papilles ? Retrouvez-nous pour partager un repas gourmand.

Au programme dégustation des vins de nos caves, saucissons et pommes de terre cuits à l’ancienne avec notre alambic, à emporter ou à déguster sur place.

Sans oublier les huîtres Marsaud… .

Caveau de Saint-Gengoux-Le-National 1 route de curtil Buxy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 04 30 saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr

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English : Saucissons patates

L’événement Saucissons patates Buxy a été mis à jour le 2026-04-23 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II