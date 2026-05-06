Sautez le pas faites du bénévolat Ussel
Sautez le pas faites du bénévolat Ussel samedi 6 juin 2026.
Ussel
Sautez le pas faites du bénévolat
Rue Pasteur Ussel Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Événement organisé par la Ville d’Ussel et Haute-Corrèze Communauté Sautez le pas faites du Bénévolat !
Au programme
9h30 12h
Café de bienvenue
Conférence sur le bénévolat avec intervention d’experts et partenaires
Mylène Vant pour le Dispositif local d’accompagnement sur la thématique “Recruter, fidéliser et accompagner ses bénévoles”
Guillaume Humann pour la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports sur la thématique “Guid’Asso, un réseau au service des associations et de la population & présentation de la Juniors asso Quand les jeunes se mobilisent”
12h 14h. Présence d’un foodtruck. Pot d’honneur et grignotes
Animation musicale
14h 16h30
Ouverture du village des associations
“Asso Dating” déclenchez une vocation et adopter une association
Stands interactifs Guid’asso, Juniors asso, associations locales, JeVeuxAider.gouv.fr .
Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 23
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English : Sautez le pas faites du bénévolat
L’événement Sautez le pas faites du bénévolat Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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