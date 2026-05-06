Ussel

Sautez le pas faites du bénévolat

Rue Pasteur Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Événement organisé par la Ville d’Ussel et Haute-Corrèze Communauté Sautez le pas faites du Bénévolat !

Au programme

9h30 12h

Café de bienvenue

Conférence sur le bénévolat avec intervention d’experts et partenaires

Mylène Vant pour le Dispositif local d’accompagnement sur la thématique “Recruter, fidéliser et accompagner ses bénévoles”

Guillaume Humann pour la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports sur la thématique “Guid’Asso, un réseau au service des associations et de la population & présentation de la Juniors asso Quand les jeunes se mobilisent”

12h 14h. Présence d’un foodtruck. Pot d’honneur et grignotes

Animation musicale

14h 16h30

Ouverture du village des associations

“Asso Dating” déclenchez une vocation et adopter une association

Stands interactifs Guid’asso, Juniors asso, associations locales, JeVeuxAider.gouv.fr .

Rue Pasteur Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 54 23

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English : Sautez le pas faites du bénévolat

L’événement Sautez le pas faites du bénévolat Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze