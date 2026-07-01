Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives !, EPI des Longs Champs, Rennes
vendredi 17 juillet 2026 · EPI des Longs Champs · Rennes
Informations pratiques
Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives ! Vendredi 17 juillet, 10h30 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:30:00+02:00
Atelier-balade Sauvages de ma rue, portez un autre regard sur les plantes.
Familiarisez-vous avec le protocole Sauvages de ma rue, explorez la nature urbaine et contribuez, pas à pas, à la recherche scientifique.
EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany
Avec les Petits Débrouillards, partez en enquête sur ses plantes mal connues et mal aimées … et pourtant vous serez surpris.es de leur qualité ! Pas besoin d’être un expert !
PetitsDébrouillards
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