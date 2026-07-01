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Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives !, EPI des Longs Champs, Rennes

vendredi 17 juillet 2026 · EPI des Longs Champs · Rennes

Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives !, EPI des Longs Champs, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
EPI des Longs Champs
Adresse
60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Sur inscription

Sauvage de ma Rue – Initiation aux sciences participatives ! Vendredi 17 juillet, 10h30 EPI des Longs Champs Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:30:00+02:00

Atelier-balade Sauvages de ma rue, portez un autre regard sur les plantes.
Familiarisez-vous avec le protocole Sauvages de ma rue, explorez la nature urbaine et contribuez, pas à pas, à la recherche scientifique.

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Brittany
Avec les Petits Débrouillards, partez en enquête sur ses plantes mal connues et mal aimées … et pourtant vous serez surpris.es de leur qualité ! Pas besoin d’être un expert !

PetitsDébrouillards

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