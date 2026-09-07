Sauvegarde du bâti architectural des moulins et des fermes du faubourg Saint-Martin d’Étampes par la réhabilitation en logements, Église Saint-Martin, Étampes

Informations pratiques

Sauvegarde du bâti architectural des moulins et des fermes du faubourg Saint-Martin d’Étampes par la réhabilitation en logements Samedi 17 octobre, 15h30 Église Saint-Martin Essonne

N’hésitez pas à nous faire part de votre présence au préalable via un courriel à asme91@laposte.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:30:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Sauvegarde du bâti architectural des moulins et des fermes du faubourg saint Martin d’Étampes par la réhabilitation en logements

Circuit/ parcours dans le quartier Saint Martin organisé par l’Association de Sauvegarde des Moulins en Essonne avec le soutien de la FFAM et du Geste d’Or

Durée 1h30

Rendez-vous Samedi 17 octobre 2026 15:30 jardin de l’église saint Martin Intersection rue de l’église rue du cimetière 91150 Étampes 48°25’33.58″N 2°08’20.64″E

Église Saint-Martin Square Saint Martin, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France 0164944648 [{« type »: « email », « value »: « asme91@laposte.net »}]

Sauvegarde du bâti architectural des moulins et des fermes du faubourg saint Martin d’Étampes par la réhabilitation en logements

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