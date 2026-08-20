Sauver, protéger, témoigner, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Sauver, protéger, témoigner 25 septembre – 10 octobre Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Gratuit – Tout public – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T13:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

Rendez-vous du 25 septembre au 10 octobre à la médiathèque pour découvrir une exposition photo de l’association SOS Méditerranée !

Chaque année, des milliers de personnes tentent de traverser la mer Méditerranée après avoir fui des situations insoutenables dans leur pays d’origine ou sur la route migratoire. Cette exposition de photographies, issues de reportages réalisés à bord de l’Ocean Viking, propose une immersion au cœur des missions menées par SOS Méditerranée, une association née au printemps 2015 de la mobilisation de citoyennes et de citoyens résolu.e.s à agir face à la catastrophe humanitaire des naufrages en Méditerranée centrale, la route maritime migratoire la plus mortelle au monde.

Un médiateur de l’association sera présent les mercredis 30 septembre et 7 octobre après-midi.

dans le cadre des Nuits des Bibliothèques

Gratuit – Tout public – Entrée libre

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://mediatheque.villeneuvedascq.fr/rendez-vous/tous-les-rendez-vous/861-les-nuits-des-bibliotheque-du-02-au-03-octobre »}]

Rendez-vous du 25 septembre au 10 octobre à la médiathèque pour découvrir une exposition photo de l’association SOS Méditerranée !

©Stephano Belacci