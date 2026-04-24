Sauvons les écureuils roux … Découvrez les actions de SOS ECUREUIL PROVENCE Parc aux écureuils Lambesc

Lambesc

Sauvons les écureuils roux … Découvrez les actions de SOS ECUREUIL PROVENCE

Samedi 6 juin 2026 de 9h à 12h. Parc aux écureuils Avenue Jules Ferry Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une balade au pays des écureuils roux le matin avec visites des installations sur une zone de 10 hectares. Conférence et projection de films animaliers.



Possibilité de faire partie des conférenciers ou des réalisateurs de films.

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Parc aux écureuils Avenue Jules Ferry Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 13 25 76

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English :

A morning stroll through red squirrel country, with visits to the facilities on a 10-hectare site. Conference and screening of wildlife films.



Opportunity to be one of the speakers or film-makers.

L’événement Sauvons les écureuils roux … Découvrez les actions de SOS ECUREUIL PROVENCE Lambesc a été mis à jour le 2026-04-24 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc