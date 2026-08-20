Saveurs culinaires, Médiathèque Simone Veil, Valenciennes
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Simone Veil · Valenciennes
Informations pratiques
Saveurs culinaires 2 et 3 octobre Médiathèque Simone Veil Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Cette exposition étonnante est une fenêtre sur le monde incroyable de l’art culinaire expérimental : fermentation à base de thé, bulles parfumées à la lacto-fermentation… Des expériences en cuisine qui n’ont pas fini de vous étonner.
Médiathèque Simone Veil 2 rue Ferrand 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France 0327225700 https://myriade.valenciennes-metropole.fr/valenciennes_mediatheque#presentation https://www.facebook.com/mediathequevalenciennes/;https://www.instagram.com/mediatheque_valenciennes/;https://www.youtube.com/channel/UCFIOV59c-EthTmfsOTrHoOw
Biblis en folie 2026
©Human Food
À voir aussi à Valenciennes (Nord)
- Tour du Saint-Cordon, Place verte 59300 Valenciennes, Nord, Hauts-de-France, France, Valenciennes 13 septembre 2026
- Le Parvis électronique (Le bruit de l’air #4) – création musicale de Youssra Khechai, Parvis Gérard Hourbette, Valenciennes 19 septembre 2026
- Visite de la Banque de France de Valenciennes, Banque de France Valenciennes, Valenciennes 19 septembre 2026
- Visite insolite du Lycée Watteau à Valenciennes, Lycée Watteau Valenciennes, Valenciennes 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de Carondelet, Hôtel de Carondelet 10 place Verte 59300 Valenciennes, Valenciennes 19 septembre 2026