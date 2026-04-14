Saveurs partagées seniors !, Familles Rurales, Briouze

Saveurs partagées seniors ! Jeudi 30 avril, 10h30 Familles Rurales Orne

Sur inscription – 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:30:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

Atelier cuisine sénior sur le thème du pique-nique : quelles recettes pour un déjeuner dehors ?