Saveurs partagées seniors !, Familles Rurales, Briouze
Saveurs partagées seniors !, Familles Rurales, Briouze jeudi 30 avril 2026.
Saveurs partagées seniors ! Jeudi 30 avril, 10h30 Familles Rurales Orne
Sur inscription – 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:30:00+02:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Atelier cuisine sénior sur le thème du pique-nique : quelles recettes pour un déjeuner dehors ?
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