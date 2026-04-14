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Saveurs partagées seniors !, Familles Rurales, Briouze

Saveurs partagées seniors !, Familles Rurales, Briouze jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Familles Rurales

Adresse : La Gare, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Sur inscription - 5 €

Saveurs partagées seniors ! Jeudi 30 avril, 10h30 Familles Rurales Orne

Sur inscription – 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T10:30:00+02:00 – 2026-04-30T12:30:00+02:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
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