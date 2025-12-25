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Saveurs savantes, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

samedi 3 octobre 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice

Saveurs savantes, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
Adresse
271, Grande rue 73700 Bourg Saint Maurice
Ville
73700 Bourg-Saint-Maurice
Département
Savoie
Tarif
À partir de 8 ans

Saveurs savantes Samedi 3 octobre, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

À travers quatre ateliers, explorez les liens étroits entre sciences, cuisine, goût et alimentation. En vous amusant, partez à la découverte des mesures, de la composition des aliments, des réactions chimiques derrière la cuisine et apprenez à identifier les différents goûts.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande rue 73700 Bourg Saint Maurice Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice;https://www.instagram.com/mediathequebsm73/ Médialudothèque de 800m2 ouverte en 2018, nous proposons des livres, revues, CD, jeux, postes multimédia et une centaines d’actions culturelles par an. Gratuité pour tous de l’accès et de l’abonnement depuis 2025 Bâtiment en Rez-de-Chaussée accessible à tous. Arrêt Médiathèque de la navette « La Ronde » devant l’établissement.
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