Saveurs savantes, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
samedi 3 octobre 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Saveurs savantes Samedi 3 octobre, 10h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
À partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
À travers quatre ateliers, explorez les liens étroits entre sciences, cuisine, goût et alimentation. En vous amusant, partez à la découverte des mesures, de la composition des aliments, des réactions chimiques derrière la cuisine et apprenez à identifier les différents goûts.
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande rue 73700 Bourg Saint Maurice Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice;https://www.instagram.com/mediathequebsm73/ Médialudothèque de 800m2 ouverte en 2018, nous proposons des livres, revues, CD, jeux, postes multimédia et une centaines d’actions culturelles par an. Gratuité pour tous de l’accès et de l’abonnement depuis 2025 Bâtiment en Rez-de-Chaussée accessible à tous. Arrêt Médiathèque de la navette « La Ronde » devant l’établissement.
Biblis en folie 2026
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