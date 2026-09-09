Savoir-faire du Moyen Âge, Arkeos – Musée, Parc archéologique, Douai

Informations pratiques

Savoir-faire du Moyen Âge 19 et 20 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis l’ouverture du parc archéologique en 2018, de nombreux artisans ont œuvrés à la restitution d’objets découverts lors des fouilles menées sur le territoire. Leur travail offre la possibilité de mieux comprendre les techniques de fabrication et l’usage de ces objets bien souvent incomplets ou fragmentés.

Venez échanger avec le Fuseau du Chat moire, artisane tisserande ou les forgerons de Zèle Fer présents durant le week-end. Ils vous présenteront leur patient travail de recherche et leurs expérimentations pour redonner vie à ces objets.

En continu, de 10h à 18h

Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21

Depuis l’ouverture du parc archéologique en 2018, de nombreux artisans ont œuvrés à la restitution d’objets découverts lors des fouilles menées sur le territoire. Leur travail offre la possibilité de…

©Douaisis-Agglo