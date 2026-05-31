Savoirs Pluriels – Féminités, masculinités : Qui a inventé le genre ? Maison de la Conversation Paris
Savoirs Pluriels – Féminités, masculinités : Qui a inventé le genre ? Maison de la Conversation Paris jeudi 4 juin 2026.
Féminités, masculinités : Qui a inventé le genre ?
Pour cette deuxième session du cycle de conversations « Savoirs Pluriels », nous nous intéressons à la question du genre.
le sexe détermine-t-il le genre ? D’où viennent les différences entre masculins et féminins ?
Venez discutez avec nous de ce que vous mettez derrière les termes de « Masculinité » et « Féminité » et de leurs influences sur nos quotidiens.
On en parle avec __
Manon Palassy – journaliste et réalisatrice, spécialiste de l’histoire et de la société réunionnaise et de l’actualité d’Outre-mer
Dr Sandeep Bakshi – maître de conférences à l’université Paris Cité en études décoloniales, études de genres et sexualités, et littératures postcoloniales
Raeesha Lavande – European Mother de la Haus Of Gabbana et représentante du Vogue Fem en France et à l’étranger
À propos de « Savoirs Pluriels »
Ce cycle, coorganisé par le Réseau Université de la Pluralité et la Maison de la Conversation, explore la diversité des savoirs qui traversent nos vies : savoirs scientifiques, d’expérience, culturels ou sensibles.
Dans un monde en mutation, où les connaissances évoluent et se confrontent, il s’agit de créer des espaces pour les faire dialoguer, sans les hiérarchiser.
Un projet porté par deux structures complémentaires
La maison de la Conversation est un lieu de vie du 18e arrondissement de Paris qui a pour ambition de sortir les citoyens et les citoyennes de l’isolement, de passer des liens forts, ceux de l’entre soi, pour développer les liens faibles, ceux de l’ouverture, en les faisant se rencontrer et discuter, de créer des réseaux sociaux humains (mais des vrais, sans écrans), c’est-à-dire des espaces et des temps gratuits où la rencontre s’opère dans l’ouverture et la confiance avec des personnes que l’on ne rencontrerait pas autrement.
Le Réseau Université de la Pluralité (U+) est une association à portée internationale, basée en France, qui expérimente des dispositifs de prospective créative et collective pour l’émergence de futurs encapacitants, justes et durables.
Références de projets :
– Projet européen The Future Is Now: Futures Literacy for Youth– WTFutures – Youth on Climate Futures
– Le cycle de conférences Imaginisations
Date
Jeudi 4 juin
Horaires
19h à 21h
Tarif
Gratuit
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Venez discutez de ce que vous mettez derrière les termes de « Masculinité » et « Féminité » et de leurs influences sur nos quotidiens.
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/savoirs-pluriels-feminites-masculinites-qui-a-invente-le-genre-tickets-1990178157443?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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