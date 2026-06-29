SAXBACK ENSEMBLE Soissons
SAXBACK ENSEMBLE Soissons mercredi 14 avril 2027.
Soissons
SAXBACK ENSEMBLE
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 20:00:00
fin : 2027-04-14
Date(s) :
2027-04-14
L’Ensemble Saxback a le plaisir de vous présenter le
programme du concert marquant la sortie de son premier
disque — un événement unique célébrant une étape décisive
dans l’histoire de ce groupe singulier.
Animés par la volonté de donner une voix puissante aux
instruments à vent, les musiciens de Saxback ont gravé,
pour ce premier opus, un répertoire soigneusement choisi
parmi la richesse des styles et des époques de la musique
savante.
Lumière Noire suit la course de la lumière jusque dans
ses ombres projetées. Entre transcriptions et créations,
le programme invite à poser un regard ambivalent entre
ombre et clarté, espoir et désespoir, équilibre et fragilité.
L’Ensemble Saxback a le plaisir de vous présenter le
programme du concert marquant la sortie de son premier
disque — un événement unique célébrant une étape décisive
dans l’histoire de ce groupe singulier.
Animés par la volonté de donner une voix puissante aux
instruments à vent, les musiciens de Saxback ont gravé,
pour ce premier opus, un répertoire soigneusement choisi
parmi la richesse des styles et des époques de la musique
savante.
Lumière Noire suit la course de la lumière jusque dans
ses ombres projetées. Entre transcriptions et créations,
le programme invite à poser un regard ambivalent entre
ombre et clarté, espoir et désespoir, équilibre et fragilité. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
The Saxback Ensemble is pleased to present the
program for the concert marking the release of its first
album— a unique event celebrating a decisive milestone
in the history of this remarkable group.
Driven by the desire to give a powerful voice to
wind instruments, the musicians of Saxback have recorded,
for this debut album, a repertoire carefully selected
from the rich variety of styles and eras of
classical music.
classical music.
%AB Lumi%E8re Noire %BB follows the path of light all the way into
the shadows it casts. Combining transcriptions and original compositions,
the program invites listeners to cast an ambivalent gaze between
shadow and light, hope and despair, balance and fragility.
L’événement SAXBACK ENSEMBLE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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