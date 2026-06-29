SAXBACK ENSEMBLE Soissons

Soissons

SAXBACK ENSEMBLE

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 20:00:00

fin : 2027-04-14

Date(s) :

2027-04-14

L’Ensemble Saxback a le plaisir de vous présenter le

programme du concert marquant la sortie de son premier

disque — un événement unique célébrant une étape décisive

dans l’histoire de ce groupe singulier.

Animés par la volonté de donner une voix puissante aux

instruments à vent, les musiciens de Saxback ont gravé,

pour ce premier opus, un répertoire soigneusement choisi

parmi la richesse des styles et des époques de la musique

savante.

Lumière Noire suit la course de la lumière jusque dans

ses ombres projetées. Entre transcriptions et créations,

le programme invite à poser un regard ambivalent entre

ombre et clarté, espoir et désespoir, équilibre et fragilité.

L’Ensemble Saxback a le plaisir de vous présenter le

programme du concert marquant la sortie de son premier

disque — un événement unique célébrant une étape décisive

dans l’histoire de ce groupe singulier.

Animés par la volonté de donner une voix puissante aux

instruments à vent, les musiciens de Saxback ont gravé,

pour ce premier opus, un répertoire soigneusement choisi

parmi la richesse des styles et des époques de la musique

savante.

Lumière Noire suit la course de la lumière jusque dans

ses ombres projetées. Entre transcriptions et créations,

le programme invite à poser un regard ambivalent entre

ombre et clarté, espoir et désespoir, équilibre et fragilité. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

The Saxback Ensemble is pleased to present the

program for the concert marking the release of its first

album— a unique event celebrating a decisive milestone

in the history of this remarkable group.

Driven by the desire to give a powerful voice to

wind instruments, the musicians of Saxback have recorded,

for this debut album, a repertoire carefully selected

from the rich variety of styles and eras of

classical music.

classical music.

%AB Lumi%E8re Noire %BB follows the path of light all the way into

the shadows it casts. Combining transcriptions and original compositions,

the program invites listeners to cast an ambivalent gaze between

shadow and light, hope and despair, balance and fragility.

L’événement SAXBACK ENSEMBLE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois