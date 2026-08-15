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Saxophone & Piano : Musique Espagnole Église Saint Philippe du Roule Paris

samedi 12 septembre 2026 · Église Saint Philippe du Roule · Paris

Saxophone & Piano : Musique Espagnole Église Saint Philippe du Roule Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Église Saint Philippe du Roule
Adresse
154, rue du Faubourg Saint-Honoré
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Don conseillé : 8 euros.</p>

Saxophone & Piano : Musique Espagnole

Flamenco, Folklore Espagnol, Mélodies & Rythmes Arabo-Andalous …

Duo venu de Carthagène au sud-est de l’Espagne

María García Arcos : Saxophone

Francisco Cánovas Muñoz : Piano

Tous deux musiciens professionnels, solistes dans différents ensembles Espagnoles et professeurs au Conservatoire de musique de Carthagène.

Duo ayant reçu :

– Premier Prix Musique de Chambre : Grand Prize Virtuoso Bruxelles 2019

– ont été invités au Congrès National du Saxophone de l’A’Sax Calais 2019

– Premier Prix d’Innovation Éducative 2020 pour Conectamus, initiative qui a permis de rapprocher jeunes musiciens, élèves du Conservatoire de Cartagena et enfants hospitalisés.

Duo venu de Carthagène au sud-est de l’Espagne.
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré  75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1997831639213?aff=oddtdtcreator


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