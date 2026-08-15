Saxophone & Piano : Musique Espagnole Église Saint Philippe du Roule Paris

Informations pratiques

Saxophone & Piano : Musique Espagnole

Flamenco, Folklore Espagnol, Mélodies & Rythmes Arabo-Andalous …

Duo venu de Carthagène au sud-est de l’Espagne

María García Arcos : Saxophone

Francisco Cánovas Muñoz : Piano

Tous deux musiciens professionnels, solistes dans différents ensembles Espagnoles et professeurs au Conservatoire de musique de Carthagène.

Duo ayant reçu :

– Premier Prix Musique de Chambre : Grand Prize Virtuoso Bruxelles 2019

– ont été invités au Congrès National du Saxophone de l’A’Sax Calais 2019

– Premier Prix d’Innovation Éducative 2020 pour Conectamus, initiative qui a permis de rapprocher jeunes musiciens, élèves du Conservatoire de Cartagena et enfants hospitalisés.

Duo venu de Carthagène au sud-est de l’Espagne.

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1997831639213?aff=oddtdtcreator



Afficher la carte du lieu Église Saint Philippe du Roule et trouvez le meilleur itinéraire

