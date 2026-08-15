Saxophone & Piano : Musique Espagnole Église Saint Philippe du Roule Paris
samedi 12 septembre 2026 · Église Saint Philippe du Roule · Paris
Informations pratiques
Saxophone & Piano : Musique Espagnole
Flamenco, Folklore Espagnol, Mélodies & Rythmes Arabo-Andalous …
Duo venu de Carthagène au sud-est de l’Espagne
María García Arcos : Saxophone
Francisco Cánovas Muñoz : Piano
Tous deux musiciens professionnels, solistes dans différents ensembles Espagnoles et professeurs au Conservatoire de musique de Carthagène.
Duo ayant reçu :
– Premier Prix Musique de Chambre : Grand Prize Virtuoso Bruxelles 2019
– ont été invités au Congrès National du Saxophone de l’A’Sax Calais 2019
– Premier Prix d’Innovation Éducative 2020 pour Conectamus, initiative qui a permis de rapprocher jeunes musiciens, élèves du Conservatoire de Cartagena et enfants hospitalisés.
Duo venu de Carthagène au sud-est de l’Espagne.
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00
Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1997831639213?aff=oddtdtcreator
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