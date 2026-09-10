AGENDA · Étampes
Saynetes par la compagnie des Muscardins, Tour Guinette, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes
Informations pratiques
Saynetes par la compagnie des Muscardins 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez assister à des représentations de saynètes au pied de la Tour de Guinette.
Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Spectacle de saynètes
©caese
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