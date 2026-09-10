Saynetes par la compagnie des Muscardins, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Saynetes par la compagnie des Muscardins 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez assister à des représentations de saynètes au pied de la Tour de Guinette.

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France

Spectacle de saynètes

©caese