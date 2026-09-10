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Saynetes par la compagnie des Muscardins, Tour Guinette, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Tour Guinette · Étampes

Saynetes par la compagnie des Muscardins, Tour Guinette, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour Guinette
Adresse
Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Saynetes par la compagnie des Muscardins 19 et 20 septembre Tour Guinette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez assister à des représentations de saynètes au pied de la Tour de Guinette.

Tour Guinette Promenade de Guinette, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Spectacle de saynètes

©caese

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