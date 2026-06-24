Scaramouche et Music-Hall Théâtre du Châtelet Paris

Une soirée bien triste en perspective, ça c’est sûr ! Hervé Niquet,

Composé par Hervé Niquet, le programme de ce concert réserve de nombreuses surprises… Si l’Orchestre de chambre de Paris est un peu comme chez lui au Théâtre du Châtelet, qui s’attend à ce qu’un chef d’orchestre spécialiste de l’opéra baroque français soit accompagné de son chœur afin d’entonner des mélodies orchestrées de Bourvil, de Charles Trenet, ou encore de Maurice Chevalier ? Ces artistes ont pourtant la part belle de ce programme, tout comme le compositeur d’opérette à succès Francis Lopez qui, en plus d’être l’auteur de La Belle de Cadix et du Chanteur de Mexico, a dirigé le Théâtre du Châtelet au début des années soixante-dix. C’est d’ailleurs à peu près à cette époque qu’Hervé Niquet découvre le Paris des arts et la vie musicale de la capitale dont les célèbres émissions télévisées de Maritie et Gilbert Carpentier offrent un petit aperçu. Hervé Niquet se lie d’amitié avec Madeleine Milhaud, musicologue, qui lui fait promettre de jouer une œuvre que son mari, Darius, qui se désignait à l’envi et non sans malice comme « Français de Provence et de religion israélite » avait composée pour la fête du Citron, à Menton. Barba Garibo, divertissement sur des thèmes du folklore mentonnais pour chœur mixte et orchestre, dont les textes ont été composés par Armand Lunel, est bien l’une des pépites de ce concert placé sous le signe de la fête ! Plus qu’une Auberge du Cheval-Blanc, dont des extraits sont aussi au programme, cette soirée promet d’être une auberge espagnole des musiciens amoureux du Théâtre du Châtelet !

Programme

Œuvres de Darius Milhaud (Scaramouche, Barba Garibo), Charles Trenet, Charles Lecocq, Francis Lopez, Ralph Benatzky, Maurice Chevalier, Roger Roger, Bourvil, Henri Betti, Leroy Anderson, Cole Porter, George Gershwin

L’Orchestre de chambre de Paris au Théâtre du Châtelet.

Le mercredi 13 janvier 2027

de 20h00 à 21h30

payant

De 5 à 45 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-13T21:00:00+01:00

fin : 2027-01-13T22:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-13T20:00:00+02:00_2027-01-13T21:30:00+02:00

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

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