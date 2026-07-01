Scélérats, la conférence dont vous êtes le héros, Bibliothèque municipale de Vouvray, Vouvray

Informations pratiques

Scélérats, la conférence dont vous êtes le héros Vendredi 2 octobre, 19h00 Bibliothèque municipale de Vouvray Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Sébastien Moro, alias Cervelle d’Oiseau

« Si seulement je pouvais être une petite souris…»

Une souris ? Et si, pour une fois, vous osiez rêver plus grand ?

Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de parcourir le monde dans la peau d’un rat, ne serait ce qu’une seule journée ? Non ? Vu leur réputation, je peux vous comprendre.

Mal aimés, incompris, ces rongeurs sont pourtant dotés d’une sensibilité et d’une intelligence stupéfiantes. Chaque nouvelle étude révèle un peu plus l’ampleur de leurs talents.

Dans cette aventure ludique et palpitante, incarnez une jeune rate prête à découvrir le vaste monde. Traversez plusieurs années de découvertes scientifiques, explorez les mystères de cette espèce incomprise et surtout…faites vos “propres” choix dans une histoire dont vous êtes le héros. Le voyage commence, et il pourrait bien changer votre regard à jamais.

Bibliothèque municipale de Vouvray 25, rue des écoles 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247526889 https://bibliotheque-vouvray.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 0247526889 »}] Sur réservations

Biblis en folie 2026

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