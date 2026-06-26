Scène de Pays Marianne assassinée | Bulle de Zinc Complexe Sportif Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Scène de Pays Marianne assassinée | Bulle de Zinc

Complexe Sportif Allée des Sports Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Un spectacle-polar dont vous êtes les jurés au complexe sportif du Fief-Sauvin

Il est 21h quand la procureure prononce son réquisitoire contre Sandro, accusé du meurtre de Lola qui incarnait Marianne assassinée lors d’une exposition.

Le prévenu a 12h pour se défendre une nuit donc. Une nuit de lecture, de théâtre, de musique et de rebondissements. Une nuit que va partager le public qui peut s’endormir et se réveiller à sa guise.

À 9h le lendemain, l’énigme est résolue… à moins que vous ne l’ayez dénouée avant ?

En partenariat avec le salon du Roman Noir, LA PLUME ASSASSINE, organisé par La Bulle Littéraire .

Complexe Sportif Allée des Sports Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A mystery show where you %EAre the jurors at the Fief-Sauvin sports complex

L’événement Scène de Pays Marianne assassinée | Bulle de Zinc Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges