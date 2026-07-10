Informations pratiques

Langres

Scène d’été Bar de l’europa

Bar de l’europa Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-25 2026-08-07 2026-08-22

Tout public

Plusieurs dates avec différents groupe de musique. .

Bar de l’europa Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 24 46

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English :

L’événement Scène d’été Bar de l’europa Langres a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne du Pays de Langres