AGENDA · Langres
Scène d’été Bar de l’europa Langres
vendredi 10 juillet 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Scène d’été Bar de l’europa
Bar de l’europa Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-25 2026-08-07 2026-08-22
Tout public
Plusieurs dates avec différents groupe de musique. .
Bar de l’europa Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 24 46
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English :
L’événement Scène d’été Bar de l’europa Langres a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne du Pays de Langres
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