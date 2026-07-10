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Scène d’été Bar de l’europa Langres

vendredi 10 juillet 2026 · Langres

Scène d’été Bar de l’europa Langres

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Adresse
Bar de l'europa
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Scène d’été Bar de l’europa

Bar de l’europa Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-25 2026-08-07 2026-08-22

Tout public
Plusieurs dates avec différents groupe de musique.   .

Bar de l’europa Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 24 46 

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English :

L’événement Scène d’été Bar de l’europa Langres a été mis à jour le 2026-07-07 par Antenne du Pays de Langres

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