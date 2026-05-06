Langres

Tirs à l’arquebuse

Tour Saint-Ferjeux Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-15

Tout public

Pour la 22ème année consécutive, la Compagnie des Hallebardiers propose une démonstration de tir à l’arquebuse. En fin d’après-midi, venez suivre les arquebusiers lors de leur passage en ville jusqu’à la Tour Saint Ferjeux où vous découvriez cette arme impressionnante du XVIème siècle.

2vènement en plein air, gratuit et ludique autour de la valorisation vivante du patrimoine. .

Tour Saint-Ferjeux Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 77 40 cie.hallebardiers@free.fr

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English :

L’événement Tirs à l’arquebuse Langres a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne