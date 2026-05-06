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Ulysse quelle Odyssée ! ciné lecture Langres

mercredi 15 juillet 2026 · Langres

Ulysse quelle Odyssée ! ciné lecture Langres

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Adresse
Cinéma New Vox
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
8.5 8.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Langres

Ulysse quelle Odyssée ! ciné lecture

Cinéma New Vox Langres Haute-Marne

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Tout public
Ciné lecture avec le livre L’Odyssée d’Homère et suivi de la projection du film L’Odyssée de Christopher Nolan le jour de sa sortie nationale.
L’Antre de Livres fait gagner des livres et le New Vox fait gagner des places !   .

Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17  cabinet.newvox.langres@gmail.com

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English :

L’événement Ulysse quelle Odyssée ! ciné lecture Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres

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