Ulysse quelle Odyssée ! ciné lecture Langres
mercredi 15 juillet 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Ulysse quelle Odyssée ! ciné lecture
Cinéma New Vox Langres Haute-Marne
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Tout public
Ciné lecture avec le livre L’Odyssée d’Homère et suivi de la projection du film L’Odyssée de Christopher Nolan le jour de sa sortie nationale.
L’Antre de Livres fait gagner des livres et le New Vox fait gagner des places ! .
Cinéma New Vox Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17 cabinet.newvox.langres@gmail.com
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English :
L’événement Ulysse quelle Odyssée ! ciné lecture Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres
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