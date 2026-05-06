Valise à toi de jouer ! Langres mercredi 15 juillet 2026.

Langres

Valise à toi de jouer !

Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-15

Tout public

Des jeux intergénérations en bois, des jeux qui ont bercé notre enfance et traversent le temps sans se démoder pour le plaisir partagé des enfants et des plus grands… Cette valise propose des jeux agréables, à transporter facilement, à installer en extérieur pour des parties animées…tous ensemble !

Valise prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne.

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. .

Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Valise à toi de jouer ! Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres