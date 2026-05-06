UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Valise à toi de jouer ! Langres

Valise à toi de jouer ! Langres

Valise à toi de jouer ! Langres mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
Bibliothèque René-Goscinny
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Valise à toi de jouer !

Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-15

Tout public
Des jeux intergénérations en bois, des jeux qui ont bercé notre enfance et traversent le temps sans se démoder pour le plaisir partagé des enfants et des plus grands… Cette valise propose des jeux agréables, à transporter facilement, à installer en extérieur pour des parties animées…tous ensemble !
Valise prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne.

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.   .

Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68  bibliotheque.goscinny@langres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Valise à toi de jouer ! Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres

À voir aussi à Langres (Haute-Marne)