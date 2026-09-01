Scène ouverte 61 DOLLS + SOUL SIGHT + NO2 + DEADLY PRAYERS Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton

Informations pratiques

Verneuil d’Avre et d’Iton

Scène ouverte 61 DOLLS + SOUL SIGHT + NO2 + DEADLY PRAYERS

Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le Silo vous propose une scène ouverte

Rock / Métal.

Dans le cadre de l’accompagnement que propose Le Silo aux formations musicales amateurs, plusieurs scènes ouvertes sont organisées pour leur permettre de se produire sur scène et de se confronter au public. Elles vous offrent également l’opportunité de venir découvrir gratuitement les nombreux groupes de la région, et qui sait, peut-être les stars de demain.

Ouverture des portes à 20h30.

Entrée libre. .

Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 60 68 02

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English : Scène ouverte 61 DOLLS + SOUL SIGHT + NO2 + DEADLY PRAYERS

L’événement Scène ouverte 61 DOLLS + SOUL SIGHT + NO2 + DEADLY PRAYERS Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure