Scène ouverte 61 DOLLS + SOUL SIGHT + NO2 + DEADLY PRAYERS Le Silo Verneuil d’Avre et d’Iton
samedi 19 septembre 2026 · Le Silo · Verneuil d'Avre et d'Iton
Informations pratiques
Verneuil d’Avre et d’Iton
Scène ouverte 61 DOLLS + SOUL SIGHT + NO2 + DEADLY PRAYERS
Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Silo vous propose une scène ouverte
Rock / Métal.
Dans le cadre de l’accompagnement que propose Le Silo aux formations musicales amateurs, plusieurs scènes ouvertes sont organisées pour leur permettre de se produire sur scène et de se confronter au public. Elles vous offrent également l’opportunité de venir découvrir gratuitement les nombreux groupes de la région, et qui sait, peut-être les stars de demain.
Ouverture des portes à 20h30.
Entrée libre. .
Le Silo 46 Rue de la Petite Vitesse Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 60 68 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scène ouverte 61 DOLLS + SOUL SIGHT + NO2 + DEADLY PRAYERS
L’événement Scène ouverte 61 DOLLS + SOUL SIGHT + NO2 + DEADLY PRAYERS Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
À voir aussi à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure)
- Journées du patrimoine à Verneuil-sur-Avre Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton 19 septembre 2026
- Visite libre de l’abbaye, Abbaye Saint-Nicolas, Verneuil d’Avre et d’Iton 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas, Abbaye Saint-Nicolas, Verneuil d’Avre et d’Iton 19 septembre 2026
- Visite libre de la Tour Grise, La Tour Grise, Verneuil d’Avre et d’Iton 19 septembre 2026
- Spectacle : histoires ondines, gloire et beauté !, Abbaye Saint Nicolas – Eure, Verneuil d’Avre et d’Iton 19 septembre 2026