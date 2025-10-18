Visite libre de la Tour Grise, La Tour Grise, Verneuil d’Avre et d’Iton

Informations pratiques

Visite libre de la Tour Grise 19 et 20 septembre La Tour Grise Eure

17 pers. max en simultané, attente possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Tour Grise est un ancien donjon construit par Philippe Auguste en 1204 après la conquête du Duché de Normandie. Découvrez une exposition permanente sur la fondation de Verneuil, l’histoire du Duché de Normandie, l’évolution de la tour au fil des siècles et la Bataille de Verneuil de 1424. Exposition temporaire sur la gastronomie au Moyen Âge. Comment mangeaient les nobles, les paysans et les hommes d’église ? Que mangeaient-ils ? Boissons, aromatiques, épices… découvrez les saveurs d’Autrefois. Ne manquez pas, au dernier étage, de profiter de la vue magnifique sur la ville médiévale et ses alentours.

Tel : 02 32 32 17 17.

La Tour Grise 70 Rue de la Tour Grise, 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton, France Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie 0232321717 https://tourgriseverneuil.wixsite.com/la-tour-grise La Tour Grise est un ancien donjon construit par Philippe Auguste en 1204 après la conquête du Duché de Normandie. Son nom vient d’une pierre marron utilisée pour sa construction : le “grison”. Appelées « la Fauconnerie », les ruines qui jouxtent la tour sont les derniers vestiges du château médiéval, démantelé au XVIIe siècle sur l’ordre de Louis XII.

Découvrez une exposition permanente sur l’histoire de Verneuil à travers la Tour Grise : de Philippe Auguste à Duval (quand le donjon était un hôtel-musée) en passant par la Guerre de Cent Ans et la terrible Bataille de Verneuil de 1424 qui opposa 11 000 Français et quelques 7 000 Écossais contre 14 000 Anglais !

Ne manquez pas, au dernier étage, de profiter de la vue magnifique sur la ville médiévale et ses alentours.

En famille, un livret-jeux permet aux enfants de parcourir le monument en s’amusant. Parking du cinéma à 50 mètres, gare sncf (ligne Paris-Granville) à 15 minutes à pied.

La Tour Grise est un ancien donjon construit par Philippe Auguste en 1204 après la conquête du Duché de Normandie. Découvrez une exposition permanente sur la fondation de Verneuil, l’histoire du de ?…

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