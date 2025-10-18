Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas, Abbaye Saint-Nicolas, Verneuil d’Avre et d’Iton

Informations pratiques

Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Nicolas Eure

Durée 45 min, 30 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Découvrez la vie des bénédictines dans l’abbaye de Verneuil-sur-Avre, depuis sa fondation en 1627 jusqu’à leur départ en 2001. Cellules, réfectoire, salle de récréation… Un guide passionné vous emmène dans les recoins de cette bâtisse chargée d’histoire et de secrets.

Abbaye Saint-Nicolas 124 rue de la place Notre-Dame, 27130 Verneuil d’Avre-et-d’Iton Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie 02 32 32 17 17 http://www.inse27.fr Ancienne abbaye bénédictine fondée au XVIIe s. au cœur du site patrimonial remarquable de la ville. Visite des lieux de vie (chapelle, réfectoire, salle capitulaire, bibliothèque, jardin du cloître…) des moniales; présentation de ce site majeur de l’Histoire normande. Parking sur place. Accès PMR.Gare SNCF Verneuil 15 min à pied

Découvrez la vie des bénédictines dans l’abbaye de Verneuil-sur-Avre, depuis sa fondation en 1627 jusqu’à leur départ en 2001. Cellules, réfectoire, salle de récréation… Un guide passionné vous les…

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