Spectacle : histoires ondines, gloire et beauté !, Abbaye Saint Nicolas – Eure, Verneuil d’Avre et d’Iton
Spectacle : histoires ondines, gloire et beauté !, Abbaye Saint Nicolas – Eure, Verneuil d’Avre et d’Iton samedi 19 septembre 2026.
Spectacle : histoires ondines, gloire et beauté ! 19 et 20 septembre Abbaye Saint Nicolas – Eure Eure
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Spectacle vivant :
Comment ? Vous ne connaissez pas encore Azura de l’Iton et Marie-Caillasse de l’Avre, les deux plus belles ondines de l’Eure ? C’est le moment unique de venir les rencontrer car aujourd’hui, elles se présentent au concours de « Miss Rivière de France ». Le fameux grand concours où « gloire, beauté et histoires d’eau et d’ondines » sont au rendez – vous.
Abbaye Saint Nicolas – Eure 124 rue de la place notre dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie 0785981877 https://abbaye-saint-nicolas-normandie.fr/ Située au cœur de Verneuil d’Avre et d’Iton, l’ancienne Abbaye Saint-Nicolas est un lieu emblématique du patrimoine normand. Fondée en 1627 pour une communauté de moniales bénédictines, elle fait partie des rares abbayes normandes encore conservées sur leur site d’origine.
Chargée d’histoire et de mémoire, l’abbaye invite les visiteurs à découvrir sa chapelle, sa crypte, son cloître, les anciennes cellules des bénédictines, ainsi que son réfectoire et l’ancienne biscuiterie où étaient fabriquées les célèbres « nonnettes ».
Aujourd’hui propriété de l’Interco Normandie Sud Eure, le site est devenu un lieu vivant dédié à la valorisation du patrimoine, aux expositions, aux événements culturels et aux visites guidées. Entre architecture, mémoire religieuse, jardins et remparts médiévaux, l’Abbaye Saint-Nicolas offre une immersion unique dans l’histoire de Verneuil et de la Normandie. Parking gratuit sur l’esplanade de l’Abbaye .
Accès PMR
Spectacle vivant :
©INSE27
À voir aussi à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure)
- Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton 7 juin 2026
- Eure poétique et musicale Piano duo L’AMOUR A QUATRE MAINS La Ruche (salle Temmem) Verneuil d’Avre et d’Iton 14 juin 2026
- Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026 Verneuil d’Avre et d’Iton 19 juin 2026
- Eure poétique et musicale Célèbres concertos SOIRÉE GRANDS SOLISTES Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 20 juin 2026
- Fête de la Musique à Verneuil Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 21 juin 2026