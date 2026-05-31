Spectacle : histoires ondines, gloire et beauté !, Abbaye Saint Nicolas – Eure, Verneuil d’Avre et d’Iton

Spectacle : histoires ondines, gloire et beauté ! 19 et 20 septembre Abbaye Saint Nicolas – Eure Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Spectacle vivant :

Comment ? Vous ne connaissez pas encore Azura de l’Iton et Marie-Caillasse de l’Avre, les deux plus belles ondines de l’Eure ? C’est le moment unique de venir les rencontrer car aujourd’hui, elles se présentent au concours de « Miss Rivière de France ». Le fameux grand concours où « gloire, beauté et histoires d’eau et d’ondines » sont au rendez – vous.

Abbaye Saint Nicolas – Eure 124 rue de la place notre dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie 0785981877 https://abbaye-saint-nicolas-normandie.fr/ Située au cœur de Verneuil d’Avre et d’Iton, l’ancienne Abbaye Saint-Nicolas est un lieu emblématique du patrimoine normand. Fondée en 1627 pour une communauté de moniales bénédictines, elle fait partie des rares abbayes normandes encore conservées sur leur site d’origine.

Chargée d’histoire et de mémoire, l’abbaye invite les visiteurs à découvrir sa chapelle, sa crypte, son cloître, les anciennes cellules des bénédictines, ainsi que son réfectoire et l’ancienne biscuiterie où étaient fabriquées les célèbres « nonnettes ».

Aujourd’hui propriété de l’Interco Normandie Sud Eure, le site est devenu un lieu vivant dédié à la valorisation du patrimoine, aux expositions, aux événements culturels et aux visites guidées. Entre architecture, mémoire religieuse, jardins et remparts médiévaux, l’Abbaye Saint-Nicolas offre une immersion unique dans l’histoire de Verneuil et de la Normandie. Parking gratuit sur l’esplanade de l’Abbaye .

Accès PMR

Spectacle vivant :

©INSE27