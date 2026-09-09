Scène ouverte, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

Informations pratiques

Scène ouverte Vendredi 25 septembre, 17h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T17:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T17:00:00+02:00 – 2026-09-25T20:00:00+02:00

C’est le retour des scènes ouvertes à la bibliothèque !

Que vous soyez débutant.e ou expérimenté.e, participez à notre scène ouverte !

En solo ou en groupe, inscrivez-vous sur place ou à l’avance (voir plus bas), et monter sur scène pour une dizaine de minutes pour partager des chansons, une lecture, une performance musicale.

Des instruments et des micros sont disponibles sur place (possibilité de ramener son propre instrument).

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Performance, chant, slam, lecture musicale, etc. Participez à notre scène ouverte ! scène ouverte open mic

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