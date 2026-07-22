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AGENDA · Montluçon

Scène ouverte Elles Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

samedi 3 octobre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Adresse
Place de la Comédie
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Montluçon

Scène ouverte Elles

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :
2026-10-03

ELLES prennent la scène tout entière !
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28  billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

THEY take over the entire stage!

L’événement Scène ouverte Elles Montluçon a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme

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