Scène ouverte Elles Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
samedi 3 octobre 2026 · Théâtre municipal Gabrielle Robinne · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Scène ouverte Elles
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
ELLES prennent la scène tout entière !
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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
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English :
THEY take over the entire stage!
L’événement Scène ouverte Elles Montluçon a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme
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