Scène ouverte Elles Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Scène ouverte Elles

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

ELLES prennent la scène tout entière !

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Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

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English :

THEY take over the entire stage!

L’événement Scène ouverte Elles Montluçon a été mis à jour le 2026-07-17 par Montluçon Tourisme