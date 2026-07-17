Scène ouverte – Festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Scène ouverte – Festival MUSIC’LY 19 et 20 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

festivalmusicly@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La scène ouverte du festival Music’Ly, tenu par l’association étudiante Uclyphonie, offre un espace d’expression libre à tous les artistes, quel que soit leur niveau. Musicien·nes, danseur·euses, poètes, comédien·nes ou créatif·ves de tous horizons sont invité·es à partager leur talent dans un moment convivial et spontané. Un rendez-vous où la diversité artistique prend toute sa place !

Les inscriptions pour être participant.e à la scène ouverte débutent en septembre.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

La scène ouverte du festival Music’Ly, tenu par l’association étudiante Uclyphonie, offre un espace d’expression libre à tous les artistes, quel que soit leur niveau. Musicien·nes, danseur·euses, ou …

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