Scène ouverte spéciale matrimoine & xatrimoine, Le Hangar(t), Lille

Informations pratiques

Scène ouverte spéciale matrimoine & xatrimoine Samedi 19 septembre, 19h00 Le Hangar(t) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Scène ouverte spéciale matrimoine & xatrimoine

Autour de l’exposition « Mémoires mauves : sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+ »

Pendant l’exposition, des affiches poétiques mettront en lumière des figures oubliées, méconnues ou invisibilisées de la littérature poétiquequeer avant le XXIe siècle pour valoriser leur héritage.

Et vous, à quelle mémoire voulez-vous donner la voix ? Prenez le micro pour une scène ouverte spéciale matrimoine et xatrimoine (X renvoie ici aux identités non-binaires, agenres et autre fluidité de genre). Un événement féministe, antiraciste et queer qui fait la part belle à celleux dont on souhaite garder le souvenir !

Que ce soit une performance de drag en mémoire de Gladys Bentley, une lecture d’Olympe de Gouges, une chanson d’Anne Sylvestre ou de Charles Trenet, ou encore un discours en femmage à votre tatie : tout est possible car la scène est à vous.

Seule contrainte : une durée de 3 minutes !

La soirée sera animée par Razadia et Angèle Lewis.

Inscriptions sur place dès 18h30 !

Bar & petite restauration pendant la soirée.

Le Hangar(t) 14 rue Garibaldi, 59000 LILLE Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 06 31 41 90 24 https://www.lehangart.fr/ Au 14 rue Garibaldi, passez la grande porte cochère et vous découvrirez un lieu qui ne ressemble à aucun autre… À Lille-sud, les lieux de rencontre se font rares. Côté culture, hormis les espaces municipaux dédiés, dur dur de dénicher un endroit convivial sans devoir se déplacer « de l’autre côté du périph’ ». La raison d’être du Hangar(t), c’est de proposer aux habitants du quartier une offre culturelle à portée de pieds.

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Et aujourd’hui, c’est pari gagné ! Le Hangar(t) remplit pleinement la mission qu’il s’est donnée, en proposant une programmation de spectacle vivant (concerts, théâtre, conférences gesticulées), des expositions, mais également des ateliers de pratiques amateur : écriture, gravure, cyanotype, céramique, danse fusion, slam, impro !

On y assiste également à des rencontres et débats citoyens – notamment autour des thématiques féministes et LGBTQIA+ – parce qu’ici oui, c’est possible : on parle de choses sérieuses sans se prendre au sérieux ! Enfin, on profite du bar pour boire et grignoter local, puisque les fournisseurs sont eux aussi basés à Lille-sud ou dans un périmètre tout proche.

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Bref, Le Hangar(t), c’est une sorte de catalyseur qui brasse joyeusement les énergies du quartier et se construit petit à petit grâce à ses voisins, adhérents, bénévoles, artistes et partenaires, et surtout : avec VOUS ! La rue Garibaldi n’est pas connue pour ses places libres… vous pouvez viser le parking rue de la littorelle (Lille) à 130m ou le parking de la Place Victor Hugo (Faches-Thumesnil) à 500m.

Pour assurer le coup, vous pouvez aussi privilégier les mobilités douces !​

-> Métro : Porte d’Arras

-> Bus : Ligne 14 et CITL (Faubourg d’Arras) et ligne 7 (Guesde)

-> V’Lille : Porte d’Arras

Scène ouverte spéciale matrimoine & xatrimoine

©Jay Damages