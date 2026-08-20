[SCENE OUVERTE] – Spéciale Nuit du Cirque, Le cirque du bout du monde, Lille

Informations pratiques

[SCENE OUVERTE] – Spéciale Nuit du Cirque Samedi 14 novembre, 20h30 Le cirque du bout du monde Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:30:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00

[SCENE OUVERTE] – Spéciale Nuit du Cirque

14 novembre 2026 – Spéciale Nuit du Cirque

Début du spectacle : 20h30 – Ouverture des portes 19h45

tarif : 3€

Bar et petite restauration sur place.

Environ trois fois par an, la Fabrique du Cirque du Bout du Monde se transforme en véritable salle de spectacles : scène, projecteurs, sono, décoration, bar, snacks… Sur un thème défini au préalable, des artistes amateurs ou professionnels proposent un assortiment de numéros circassiens pour le plus grand plaisir du public. De nombreuses disciplines telles que les équilibres sur objets, les aériens, la jonglerie ou encore les acrobaties sont représentées. Avec humour, poésie, agilité, souplesse ou encore spontanéité, les artistes vous feront voyager dans l’univers magique du cirque.

Envie de proposer un numéro ? Ecrivez nous : comm-diff@lecirqueduboutdumonde.fr

Le cirque du bout du monde 2 Bis rue courmont Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 0320884831 http://lecirqueduboutdumonde.fr/ https://www.facebook.com/lecirqueduboutdumonde/ [{« type »: « link », « value »: « https://lecirqueduboutdumonde.fr/les-scenes-ouvertes/ »}] [{« link »: « mailto:comm-diff@lecirqueduboutdumonde.fr »}] L’association vise à la promotion et au développement des arts du cirque, cela passe par plusieurs chemins, la pratique artistique en elle-même, mais également la découverte de spectacles, la rencontre entre les publics et les équipes artistiques entre autre chose.

Le Cirque du Bout du Monde souhaite ainsi la mise en place d’un parcours permettant à la population de découvrir de manière relativement approfondie les arts du cirque et plus largement les arts de la scène, mais aussi de devenir des amateurs actifs, exigeants et curieux.

[SCENE OUVERTE] – Spéciale Nuit du Cirque

Le Cirque du Bout du Monde