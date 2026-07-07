AGENDA · Tence
Scène ouverte Tence
samedi 11 juillet 2026 · Tence
Informations pratiques
Tence
Scène ouverte
Place de l’Hôtel de Ville Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22
Venez partager un moment festif en famille ou entre amis.
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Place de l’Hôtel de Ville Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67 mairie@ville-tence.fr
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English :
Come and enjoy a festive time with family or friends.
L’événement Scène ouverte Tence a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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