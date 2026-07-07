Informations pratiques

Tence

Scène ouverte

Place de l’Hôtel de Ville Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis.

.

Place de l’Hôtel de Ville Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67 mairie@ville-tence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a festive time with family or friends.

L’événement Scène ouverte Tence a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon