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AGENDA · Tence

Scène ouverte Tence

samedi 11 juillet 2026 · Tence

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif

Tence

Scène ouverte

Place de l’Hôtel de Ville Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-08-01 2026-08-22

Venez partager un moment festif en famille ou entre amis.
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Place de l’Hôtel de Ville Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 82 67  mairie@ville-tence.fr

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English :

Come and enjoy a festive time with family or friends.

L’événement Scène ouverte Tence a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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