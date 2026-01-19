Agen

Scènes de la vie conjugale

Place du Docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Marianne et Johan, interprétés par Romane Bohringer et Stanislas Nordey, sont un couple marié depuis dix ans. Inspirée de Bergman (Scènes de la vie conjugale, 1973), la pièce explore les illusions du couple, entre amour, tensions et vérité intime.

Marianne et Johan, incarnés par Romane Bohringer et Stanislas Nordey, sont mariés depuis dix ans. Derrière l’image d’un couple heureux, leurs confidences révèlent une insatisfaction profonde.

Créée en 1973 par Ingmar Bergman pour la télévision, Scènes de la vie conjugale dissèque avec précision la relation d’un couple bourgeois. Le succès fut immense, captivant toute une génération.

Bergman met à nu la vérité des relations amoureuses, entre désir, conflits et désillusions. À travers des dialogues puissants, il explore sentiments et sexualité avec une intensité brute, mêlant humour et cruauté. Ce miroir tendu au spectateur révèle, avec lucidité et humanité, les forces et failles du couple. .

Place du Docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agglo-agen.fr

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English : Scènes de la vie conjugale

Marianne and Johan, played by Romane Bohringer and Stanislas Nordey, have been married for ten years. Inspired by Bergman (Scenes from married life, 1973), the play explores the illusions of the couple, between love, tensions and intimate truth.

L’événement Scènes de la vie conjugale Agen a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen