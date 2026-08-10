Scènes de pays Apérotomanie | Cie Derezo L’atelier Insolite Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Scènes de pays Apérotomanie | Cie Derezo

L’atelier Insolite 6 rue de l’eventard Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Un banquet intimiste où saveurs, vins naturels et textes littéraires se dégustent avec tous les sens.

40 convives sont réunis autour d’un grand comptoir où deux cordons bleus concoctent et servent des amuse-bouche chargés de saveurs et de sens. Un moment pour déguster des mets et des vins naturels, au cours duquel s’enchaînent des textes littéraires sélectionnés avec soin.

Nos papilles sont à la fête et nos sens tourneboulés. .

L’atelier Insolite 6 rue de l’eventard Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

An intimate banquet where flavors, natural wines, and literary works are savored with all the senses.

L’événement Scènes de pays Apérotomanie | Cie Derezo Sèvremoine a été mis à jour le 2026-08-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges