UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre samedi 3 avril 2027.

Lieu
Saint-Rémy-en-Mauges
Adresse
Le Souchay
Ville
49110 Montrevault-sur-Èvre
Département
Maine-et-Loire
Début
samedi 3 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Heure de début
17:00:00
Tarif
6 6 6

Montrevault-sur-Èvre

Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse

Saint-Rémy-en-Mauges Le Souchay Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 17:00:00
fin : 2027-04-03 18:10:00

Date(s) :
2027-04-03

Un spectacle d’art de rue à Saint-rémy-en-Mauges
À la conquête de l’Ouest
Trois jeunes femmes sont déterminées à traverser les États-Unis pour accomplir une mission ultra urgente et méga secrète. À bord de leur super bagnole américaine, leur périple prend des allures de western et même de cavale. Hic elles sont en panne au beau milieu du désert aride ! Arriveront-elles à rejoindre Los Angeles en vie ?
Quand les paillettes se mélangent au cambouis et que la natation synchronisée cohabite avec la mécanique auto…

RDV Patrimoine   .

Saint-Rémy-en-Mauges Le Souchay Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34  billetteriesdp@maugescommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A street performance in Saint-Rémy-en-Mauges

L’événement Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges

À voir aussi à Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire)