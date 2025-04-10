Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre samedi 3 avril 2027.
Montrevault-sur-Èvre
Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse
Saint-Rémy-en-Mauges Le Souchay Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 17:00:00
fin : 2027-04-03 18:10:00
Date(s) :
2027-04-03
Un spectacle d’art de rue à Saint-rémy-en-Mauges
À la conquête de l’Ouest
Trois jeunes femmes sont déterminées à traverser les États-Unis pour accomplir une mission ultra urgente et méga secrète. À bord de leur super bagnole américaine, leur périple prend des allures de western et même de cavale. Hic elles sont en panne au beau milieu du désert aride ! Arriveront-elles à rejoindre Los Angeles en vie ?
Quand les paillettes se mélangent au cambouis et que la natation synchronisée cohabite avec la mécanique auto…
RDV Patrimoine .
Saint-Rémy-en-Mauges Le Souchay Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A street performance in Saint-Rémy-en-Mauges
L’événement Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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