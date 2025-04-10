Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse Saint-Rémy-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse

Saint-Rémy-en-Mauges Le Souchay Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 17:00:00

fin : 2027-04-03 18:10:00

Date(s) :

2027-04-03

Un spectacle d’art de rue à Saint-rémy-en-Mauges

À la conquête de l’Ouest

Trois jeunes femmes sont déterminées à traverser les États-Unis pour accomplir une mission ultra urgente et méga secrète. À bord de leur super bagnole américaine, leur périple prend des allures de western et même de cavale. Hic elles sont en panne au beau milieu du désert aride ! Arriveront-elles à rejoindre Los Angeles en vie ?

Quand les paillettes se mélangent au cambouis et que la natation synchronisée cohabite avec la mécanique auto…

RDV Patrimoine .

Saint-Rémy-en-Mauges Le Souchay Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A street performance in Saint-Rémy-en-Mauges

L’événement Scènes de pays Direction Los Angeles | Les Dolphin Apocalypse Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges