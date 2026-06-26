Scènes de pays Interzone & les Debussy(s) La Tourlandry Chemillé-en-Anjou
Scènes de pays Interzone & les Debussy(s) La Tourlandry Chemillé-en-Anjou samedi 7 novembre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Scènes de pays Interzone & les Debussy(s)
La Tourlandry Eglise Saint-Vincent Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 21:45:00
Date(s) :
2026-11-07
Les cordes n’ont pas de frontières à l’église Saint-Vincent de La Tourlandry !
Tel un puzzle, cet ensemble croise jazz, musiques classique et orientale. Il réunit le fantastique duo Interzone Serge Teyssot-Gay et le grand oudiste-chanteur Khaled Aljaramani avec le célèbre quatuor Les Debussy(s). Composé et arrangé par Manuel Adnot, ce projet met également en lumière la puissance de la littérature iranienne, irakienne et palestinienne, qui ont comme point commun la soif de liberté et le désir de changer le monde..
Placement numéroté
Accessible aux personnes avec une déficience visuelle .
La Tourlandry Eglise Saint-Vincent Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
Strings know no boundaries at Saint-Vincent Church in La Tourlandry!
L’événement Scènes de pays Interzone & les Debussy(s) Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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