Scènes de Pays Jouer le Jeu | Cie Anima Motrix et Cie de l’Oiseau Mouche L’Escale Montrevault-sur-Èvre mercredi 13 janvier 2027.

Montrevault-sur-Èvre

Scènes de Pays Jouer le Jeu | Cie Anima Motrix et Cie de l’Oiseau Mouche

L’Escale 5 Chemin des compétences Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 10:00:00

fin : 2027-01-13 11:00:00

Date(s) :

2027-01-13

Spectacle à destination des familles à La-Salle-et-Chapelle-Aubry

Du temps ensemble, pour tisser la relation

Peut-être est-ce la fin de la journée ? Un parent bienveillant et son jeune enfant s’apprêtent à rentrer à la maison. L’enfant veut retarder le départ, s’amuser encore un peu. L’enfant souhaite, sans doute, garder l’attention de l’adulte, alors s’invente… le Jeu !

Une création ponctuée de musique, entre théâtre et danse, interprétée par un duo singulier et émouvant, deux êtres dotés d’une douce poésie qui les rend si pertinents sur le monde.

RDV Famille

Dès 4 ans

Apéro-sirop et livres à consulter sur place .

L’Escale 5 Chemin des compétences Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Family-Friendly Show in La-Salle-et-Chapelle-Aubry

L’événement Scènes de Pays Jouer le Jeu | Cie Anima Motrix et Cie de l’Oiseau Mouche Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle Tourisme ôsezMauges