Scènes de Pays Kévin | Cie Chantal et Bernadette Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Scènes de Pays Kévin | Cie Chantal et Bernadette

Montjean-sur-Loire Centre Culturel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22 21:50:00

Date(s) :

2027-01-22

Spectacle de théâtre à Montjean-sur-Loire

Préparez-vous à être interrogés !

Pourquoi Diane a-t-elle plus de chances d’avoir le bac que Kévin ?

Avec un peu d’histoire, beaucoup de sociologie et énormément d’humour, deux anciens enseignants dynamitent les idées reçues sur l’école et les inégalités sociales. Une performance stimulante pour une prise de conscience salutaire.

Bar sur place .

Montjean-sur-Loire Centre Culturel Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Theater Performance in Montjean-sur-Loire

L’événement Scènes de Pays Kévin | Cie Chantal et Bernadette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges