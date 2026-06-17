Scènes de Pays Kévin | Cie Chantal et Bernadette Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire
vendredi 22 janvier 2027 · Montjean-sur-Loire · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Scènes de Pays Kévin | Cie Chantal et Bernadette
Montjean-sur-Loire Centre Culturel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22 20:30:00
fin : 2027-01-22 21:50:00
Date(s) :
2027-01-22
Spectacle de théâtre à Montjean-sur-Loire
Préparez-vous à être interrogés !
Pourquoi Diane a-t-elle plus de chances d’avoir le bac que Kévin ?
Avec un peu d’histoire, beaucoup de sociologie et énormément d’humour, deux anciens enseignants dynamitent les idées reçues sur l’école et les inégalités sociales. Une performance stimulante pour une prise de conscience salutaire.
Bar sur place .
Montjean-sur-Loire Centre Culturel Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater Performance in Montjean-sur-Loire
L’événement Scènes de Pays Kévin | Cie Chantal et Bernadette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire)
- Micro-Folie opéra Bastien & Bastienne Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire 1 juillet 2026
- Sessions Gaming à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire 1 juillet 2026
- Atelier cuir avec La Couserie de Clara à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire 1 juillet 2026
- Soirée jeux de cartes avec l’association Mana à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire 3 juillet 2026
- Les Podiums Florentais 2026 Mauges-sur-Loire 3 juillet 2026