Scènes de Pays L’art d’avoir toujours raison | Cie Cassandre Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Scènes de Pays L’art d’avoir toujours raison | Cie Cassandre

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12 21:45:00

Date(s) :

2027-02-12

Conférence humoristique au Théâtre Foirail à Chemillé

Méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection

Deux conférenciers sans scrupules dévoilent leur méthode imparable pour gagner n’importe quelle élection. Manipulant les mots, utilisant des sophismes et tordant le langage, ces experts du discours montrent comment venir à bout de n’importe quel adversaire électoral.

À travers l’humour et des exemples tirés de la vie politique française, les personnages déconstruisent un discours qui privilégie la manipulation sur l’argumentation.

Bar sur place .

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Comedy Show at the Foirail Theater in Chemillé

L’événement Scènes de Pays L’art d’avoir toujours raison | Cie Cassandre Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges