Scènes de Pays L’art d’avoir toujours raison | Cie Cassandre Chemillé Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays L’art d’avoir toujours raison | Cie Cassandre Chemillé Chemillé-en-Anjou vendredi 12 février 2027.
Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays L’art d’avoir toujours raison | Cie Cassandre
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12 21:45:00
Date(s) :
2027-02-12
Conférence humoristique au Théâtre Foirail à Chemillé
Méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection
Deux conférenciers sans scrupules dévoilent leur méthode imparable pour gagner n’importe quelle élection. Manipulant les mots, utilisant des sophismes et tordant le langage, ces experts du discours montrent comment venir à bout de n’importe quel adversaire électoral.
À travers l’humour et des exemples tirés de la vie politique française, les personnages déconstruisent un discours qui privilégie la manipulation sur l’argumentation.
Bar sur place .
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comedy Show at the Foirail Theater in Chemillé
L’événement Scènes de Pays L’art d’avoir toujours raison | Cie Cassandre Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Atelier Cosmétique au naturel CHEMILLE Chemillé-en-Anjou 7 juillet 2026
- Atelier Pasta italiana Chemillé Chemillé-en-Anjou 9 juillet 2026
- Nocturne à la ferme en famille aux Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou 9 juillet 2026
- Balade Historique et Gourmande à Chanzeaux Chemillé-en-Anjou 10 juillet 2026
- Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin Domaine culturel Chemillé-en-Anjou 10 juillet 2026