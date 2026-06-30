Scènes de pays Le petit-déjeuner | Cie Derezo L’atelier Insolite Sèvremoine
dimanche 11 octobre 2026 · L'atelier Insolite · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
Scènes de pays Le petit-déjeuner | Cie Derezo
L’atelier Insolite 6 rue de l’eventard Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:30:00
fin : 2026-10-11 11:10:00
Date(s) :
2026-10-11
Un frichti théâtral savoureux mêlant café, gourmandises, revue de presse et éclats poétiques.
Dans l’odeur du café, deux complices vous accueillent avec oeufs à la coque, jus d’orange, madeleine maison
et infos du matin ! Les deux cheffes égrènent revue de presse, brèves poétiques et philosophiques pour nourrir, avec humour et tendresse, le corps et l’esprit. .
L’atelier Insolite 6 rue de l’eventard Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A deliciously theatrical mix of coffee, treats, press clippings, and poetic flashes.
L’événement Scènes de pays Le petit-déjeuner | Cie Derezo Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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