Scènes de pays Le petit-déjeuner | Cie Derezo L’atelier Insolite Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Scènes de pays Le petit-déjeuner | Cie Derezo

L’atelier Insolite 6 rue de l’eventard Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:30:00

fin : 2026-10-11 11:10:00

Date(s) :

2026-10-11

Un frichti théâtral savoureux mêlant café, gourmandises, revue de presse et éclats poétiques.

Dans l’odeur du café, deux complices vous accueillent avec oeufs à la coque, jus d’orange, madeleine maison

et infos du matin ! Les deux cheffes égrènent revue de presse, brèves poétiques et philosophiques pour nourrir, avec humour et tendresse, le corps et l’esprit. .

L’atelier Insolite 6 rue de l’eventard Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A deliciously theatrical mix of coffee, treats, press clippings, and poetic flashes.

L’événement Scènes de pays Le petit-déjeuner | Cie Derezo Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges