Scènes de pays Le problème lapin, cartographie 7 | FRÉDÉRIC FERRER Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire
mercredi 14 octobre 2026 · Montjean-sur-Loire · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Scènes de pays Le problème lapin, cartographie 7 | FRÉDÉRIC FERRER
Montjean-sur-Loire Centre culturel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:30:00
fin : 2026-10-14 21:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Une vraie-fausse conférence hilarante où humour, science et digressions absurdes célèbrent le lapin sous toutes ses coutures.
Expert avéré des vraies-fausses conférences, aussi sourcées que désopilantes, Frédéric Ferrer s’adjoint ici les services de la comédienne Hélène Schwartz. L’impayable duo s’attaque au sujet du lapin. De PowerPoints délicieusement désuets en digressions absurdes, nos deux conférenciers stimulent dans un même élan neurones et zygomatiques. Un bijou d’humour et de savoirs !
En partenariat avec le service attractivité-économie de Mauges Communauté
et le CPIE Loire-Anjou .
Montjean-sur-Loire Centre culturel Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A hilarious real-fake lecture in which humor, science, and absurd digressions celebrate the rabbit from every angle.
L’événement Scènes de pays Le problème lapin, cartographie 7 | FRÉDÉRIC FERRER Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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