Scènes de pays Les Abîmés de Catherine Verlaguet | Cie Le Bel Après-Minuit CHEMILLE Chemillé-en-Anjou mercredi 3 février 2027.

Chemillé-en-Anjou

Scènes de pays Les Abîmés de Catherine Verlaguet | Cie Le Bel Après-Minuit

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 14:30:00

fin : 2027-02-03 15:40:00

Date(s) :

2027-02-03

Un spectacle de théâtre à partir de 8 ans au Théâtre Foirail à Chemillé

Un récit lumineux qui laisse entrevoir le pouvoir de la solidarité

Ludo et P’tit Lu, deux frères à l’énergie folle, liés par un amour immense, vont devoir faire preuve d’un grand courage. Victimes de violences intrafamiliales, ils connaissent les foyers et les placements. Après une énième tentative de vie à la maison, chacun va prendre un chemin de vie différent…

Les quatre personnages nous bouleversent par la justesse de leurs liens et leur capacité à recréer du sens.

RDV Famille

Dès 8 ans

Apéro-sirop et livres à consulter sur place .

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A theater performance for ages 8 and up at the Théâtre Foirail in Chemillé

L’événement Scènes de pays Les Abîmés de Catherine Verlaguet | Cie Le Bel Après-Minuit Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges