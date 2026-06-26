Scènes de Pays L’Iliade | Cie Thespis Chemillé Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays L’Iliade | Cie Thespis Chemillé Chemillé-en-Anjou jeudi 21 janvier 2027.
Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays L’Iliade | Cie Thespis
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 20:30:00
fin : 2027-01-21 21:50:00
Date(s) :
2027-01-21
Spectacle de théâtre à partir de 9 ans au Théâtre Foirail à Chemillé
Ils s’affrontent depuis dix ans. Ce soir vous êtes dans les gradins !
La guerre de Troie s’invite sur le terrain d’un match de football américain, portée par des mortels qui jouent leur destin et des dieux qui, depuis l’Olympe, arbitrent à leur façon…
Drôle et tragique à la fois, ce spectacle nous ramène à une seule et même question comment donner un sens à sa vie quand on sait que les jours sont comptés ?
RDV Famille
Dès 9 ans .
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
Theater performance for ages 9 and up at the Théâtre Foirail in Chemillé
L’événement Scènes de Pays L’Iliade | Cie Thespis Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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