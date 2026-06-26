Scènes de Pays L’Iliade | Cie Thespis Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Scènes de Pays L’Iliade | Cie Thespis

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-21 21:50:00

Date(s) :

2027-01-21

Spectacle de théâtre à partir de 9 ans au Théâtre Foirail à Chemillé

Ils s’affrontent depuis dix ans. Ce soir vous êtes dans les gradins !

La guerre de Troie s’invite sur le terrain d’un match de football américain, portée par des mortels qui jouent leur destin et des dieux qui, depuis l’Olympe, arbitrent à leur façon…

Drôle et tragique à la fois, ce spectacle nous ramène à une seule et même question comment donner un sens à sa vie quand on sait que les jours sont comptés ?

RDV Famille

Dès 9 ans .

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Theater performance for ages 9 and up at the Théâtre Foirail in Chemillé

L’événement Scènes de Pays L’Iliade | Cie Thespis Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges