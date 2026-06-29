Scènes de Pays L’incroyable histoire de Nellie Bly | Cie L’Arbre à fil Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine
mardi 4 mai 2027 · Saint-Macaire-en-Mauges · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
Scènes de Pays L’incroyable histoire de Nellie Bly | Cie L’Arbre à fil
Saint-Macaire-en-Mauges Espace Boris Vian Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-04 20:30:00
fin : 2027-05-04 22:00:00
Date(s) :
2027-05-04
Hommage à Nellie Bly, femme inspirante au parcours audacieux à Saint-Macaire-en-Mauges
Hommage à Nellie Bly, femme inspirante au parcours audacieux
Quatre interprètes et un violoncelliste retracent le parcours incroyable d’Elizabeth Jane Cochrane, femme téméraire et féministe, devenue Nellie Bly. Pionnière du journalisme d’investigation, cette américaine, née en 1864, s’est engagée pour de grandes causes avec d’importants reportages.
Ce spectacle est une ode à la liberté d’être, de penser, au courage et à l’égalité entre hommes et femmes.
Séance en résonance au Cinéma Le Club à Chemillé SHE SAID Le 12/05 à 20h30 .
Saint-Macaire-en-Mauges Espace Boris Vian Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
Tribute to Nellie Bly, an inspiring woman with a daring journey, in Saint-Macaire-en-Mauges
L’événement Scènes de Pays L’incroyable histoire de Nellie Bly | Cie L’Arbre à fil Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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