Scènes de Pays L’Inhabitante | Cie idio(m)rythmie Chemillé Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays L’Inhabitante | Cie idio(m)rythmie Chemillé Chemillé-en-Anjou mardi 6 avril 2027.
Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays L’Inhabitante | Cie idio(m)rythmie
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-06 20:30:00
fin : 2027-04-06 22:15:00
Date(s) :
2027-04-06
immersion dans un quartier lyonnais en pleine mutation au Théâtre Foirail à Chemillé
Destin de vies dans un quartier en pleine mutation
À Lyon, dans le quartier de Confluences, se croisent Jules la fugueuse, Denise l’éternelle déménageuse, Suzanne la travailleuse du sexe expulsée, Louison et Keira les livreuses Uber Eats.
Trois générations de femmes, marquées par la précarité et l’impossibilité de s’ancrer, dessinent un portrait poignant face à la gentrification et l’instabilité.
Le son enveloppant du casque nous immerge dans cette pièce tendre et résiliente.
En partenariat avec le service habitat de Mauges Communauté, le CCAS et le Collectif féministe de Chemillé-en-Anjou.
Bar sur place .
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A journey into a rapidly changing neighborhood in Lyon at the Théâtre Foirail in Chemillé
L’événement Scènes de Pays L’Inhabitante | Cie idio(m)rythmie Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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