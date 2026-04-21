Scènes de pays LUX ou la petite fille qui avait peur du blanc | Cie La Vouivre Chemillé Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Scènes de pays LUX ou la petite fille qui avait peur du blanc | Cie La Vouivre

Chemillé 105 avenue du général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:30:00

fin : 2026-10-14 15:15:00

Date(s) :

2026-10-14

Danse, musique et vidéo racontent le voyage initiatique d’une enfant à la découverte de l’altérité.

C’est l’histoire de LUX, une petite fille qui aime le noir, l’obscurité enveloppante, la douceur de la nuit et compter les étoiles… LUX s’ennuie mais n’ose pas s’aventurer loin des ombres car elle redoute le blanc, éblouissant. Pourtant quand son chemin croise celui d’un Yéti aux poils blancs, sa curiosité s’éveille.

Danse, lumière, musique et vidéo nous immergent dans le voyage de cette enfant qui trouve le courage et l’envie d’explorer le monde.

Dans le cadre du festival HEUREUX QUI COMME UN CONTE, organisé par Chemillé-en-Anjou.

Apéro-sirop et livres à consulter sur place .

Chemillé 105 avenue du général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Dance, music, and video tell the story of a child’s journey of self-discovery as she comes to terms with her otherness.

L’événement Scènes de pays LUX ou la petite fille qui avait peur du blanc | Cie La Vouivre Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges