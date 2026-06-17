Scènes de pays Moi Peau | Hanoumat Cie Espace Aux 3 Jardins Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Scènes de pays Moi Peau | Hanoumat Cie

Espace Aux 3 Jardins Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:00:00

fin : 2026-12-09 10:45:00

Date(s) :

2026-12-09

Une célébration de la peau à l’Espace aux 3 jardins A Bourgenuf-en-Mauges

La peau, c’est cet immense terrain de jeu et de découverte qui nous enveloppe toucher, être touché, se laisser toucher par le vent, l’eau, les grains de sable, le froid ou le chaud, se laisser toucher par la peau de l’autre aussi.

Trois danseuses de générations différentes évoluent autour d’une membrane-peau, la frôlent, l’étirent, la caressent, l’habillent à l’aide de la vidéo.

Dès 3 ans

Accessible aux personnes avec une déficience auditive

Apéro-sirop et livres à consulter sur place

Rendez-vous Famille .

Espace Aux 3 Jardins Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A Celebration of the Skin at the Aux 3 Jardins Space in Bourgenuf-en-Mauges

L’événement Scènes de pays Moi Peau | Hanoumat Cie Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges