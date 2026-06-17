Scènes de pays Moi Peau | Hanoumat Cie Espace Aux 3 Jardins Mauges-sur-Loire
mercredi 9 décembre 2026 · Espace Aux 3 Jardins · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
Scènes de pays Moi Peau | Hanoumat Cie
Espace Aux 3 Jardins Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 10:00:00
fin : 2026-12-09 10:45:00
Date(s) :
2026-12-09
Une célébration de la peau à l’Espace aux 3 jardins A Bourgenuf-en-Mauges
La peau, c’est cet immense terrain de jeu et de découverte qui nous enveloppe toucher, être touché, se laisser toucher par le vent, l’eau, les grains de sable, le froid ou le chaud, se laisser toucher par la peau de l’autre aussi.
Trois danseuses de générations différentes évoluent autour d’une membrane-peau, la frôlent, l’étirent, la caressent, l’habillent à l’aide de la vidéo.
Dès 3 ans
Accessible aux personnes avec une déficience auditive
Apéro-sirop et livres à consulter sur place
Rendez-vous Famille .
Espace Aux 3 Jardins Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
A Celebration of the Skin at the Aux 3 Jardins Space in Bourgenuf-en-Mauges
L’événement Scènes de pays Moi Peau | Hanoumat Cie Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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