Scènes de Pays On va s’aimer | Cie Amieami Chemillé Chemillé-en-Anjou dimanche 14 février 2027.

Chemillé-en-Anjou

Scènes de Pays On va s’aimer | Cie Amieami

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 17:00:00

fin : 2027-02-14 17:55:00

Date(s) :

2027-02-14

Spectacle de danse au Théâtre Foirail à Chemillé

On va s’aimer. Oui, mais comment ?

Entre flips, tournoiements et portés, un duo revisite la danse de couple sur glace, avec les codes sociaux qu’elle draine et ses figures emblématiques. À l’occasion de la Saint-Valentin, un beau spectacle qui décompose les définitions possibles de l’amour.

L’amour est un terrain glissant, nourri d’élans et d’accidents, de fragilité et d’intensité, mais aussi de persévérance.

Bar sur place .

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Dance Performance at the Théâtre Foirail in Chemillé

L’événement Scènes de Pays On va s’aimer | Cie Amieami Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges