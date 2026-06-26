Scènes de Pays The Buttshakers + Première partie lauréat du tremplin Blues sur Seine Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine samedi 13 mars 2027.

Sèvremoine

Scènes de Pays The Buttshakers + Première partie lauréat du tremplin Blues sur Seine

Saint-Macaire-en-Mauges Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 22:30:00

Date(s) :

2027-03-13

Un concert de blues à Saint-Macaire-en-Mauges

Une soul empreinte de blues

Ancrés dans les racines profondes de la musique afro-américaine, les Buttshakers poursuivent leur exploration de la soul et du blues avec un nouveau virage artistique. Le troisième album du groupe lyonnais marque une évolution dans leur parcours l’énergie brute des débuts laisse place à une retenue élégante, guidée par des émotions plus intimes et introspectives.

Bar et restauration sur place

Vente de disques

Accessible aux personnes avec déficience visuelle

Dans le cadre du Festival A CUP OF BLUES, en partenariat avec le Jardin de Verre, le Théâtre Saint-Louis et l’Espace Senghor.

– Tiger Rose mercredi 10 mars 18h30 Auditorium JS Bach, par le Théâtre Saint-Louis

– Colin James jeudi 11 mars 20h30 Théâtre Saint-Louis

– Natalia M King samedi 13 mars 20h30 Jardin de Verre

– Mountain Men vendredi 19 mars 20h30 Espace Senghor .

Saint-Macaire-en-Mauges Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

A blues concert in Saint-Macaire-en-Mauges

L’événement Scènes de Pays The Buttshakers + Première partie lauréat du tremplin Blues sur Seine Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges